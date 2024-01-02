Число жертв землетрясений в Японии возросло до 30

Число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 30. Об этом 2 января сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что 15 человек погибли в городе Вадзима, шесть — в Судзу, пять — в Нанао, два человека в Анамидзу, еще по одному человеку стали жертвами землетрясения в Хакуе и Сике.

Ранее в этот день сообщалось о 24 погибших в результате землетрясений в Японии. Отмечается, что в префектуре Исикава складывается наиболее тяжелая обстановка. Там пожаром охвачены более 200 домов, свыше 100 жилых построек обрушились, под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели и пожарные.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство страны направило подразделения сил самообороны для оказания помощи в ликвидации последствий серии землетрясений.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако она была отменена. Также в этот день угрозу цунами объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м. Национальное метеорологическое управление Японии 2 января сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны, объявленную после серии землетрясений. Предупреждение об угрозе так называемого большого цунами действовало в Японии почти 20 часов.

Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за землетрясений в Японии ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января отменены.