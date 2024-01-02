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В Японии полностью отменили угрозу цунами

В Японии полностью отменили угрозу цунами, длившуюся почти 20 часов
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Фото: REUTERS/Kyodo
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Национальное метеорологическое управление Японии сняло угрозу цунами для всего западного побережья страны, объявленную после серии землетрясений. Предупреждение об угрозе так называемого большого цунами действовало в Японии почти 20 часов.

Впервые с 2011 года в Японии была объявлена угроза «большого цунами». Местами высота обрушившихся на японское побережье волн достигала 5 м. Пострадавших или серьезных разрушений именно в результате цунами на данный момент не поступало.

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1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако она была отменена. Также в этот день угрозу цунами объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.

Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6.

По последней информации, число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до шести.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за землетрясений в Японии ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января отменены.

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