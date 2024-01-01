В Японии отменили новогодние мероприятия у императорского дворца из-за землетрясений

Ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января отменены из-за землетрясений в Японии, сообщает портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора император Нарухито.

Отмечается, что с учетом ущерба от землетрясений, произошедших в первый день года, и сейсмической интенсивностью в префектуре Исикава, решено было отменить праздничные мероприятия с участием членов императорской семьи.

По традиции 2 января к императорскому дворцу в центре Токио приходят послушать новогоднее обращение императора. В 2022 году церемония прошла впервые за три года, в течение которых из-за пандемии торжество отменялось.

В 2023 году в поздравительной речи императора среди бедствий, которые пришлось пережить японцам, упомянуты землетрясения, проливные дожди и тайфуны, снегопад. А также войны и конфликты, в которых гибнут люди по всему миру.

Император Нарухито напомнил о необходимости диалога и взаимопонимания ради мирного сотрудничества.

«Я надеюсь, что в этом году люди будут внимательны друг к другу, и я молюсь, чтобы новый год стал годом, в котором люди в нашей стране и во всем мире смогут двигаться вперед, исполненные ярких надежд», — сказано в новогоднем поздравлении, которое император должен был зачитать в ходе новогодних торжеств в Токио.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако позднее она была отменена. По крайней мере два человека погибли в Японии в результате землетрясений.

Еще одно землетрясение произошло позднее в префектуре Исикава. По данным национального метеорологического управления, магнитуда толчков составила 4,6.