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Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до шести

Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до шести

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Число погибших в результате серии землетрясений в Японии возросло до шести. Об этом во вторник, 2 января, сообщил портал 47news cо ссылкой на полицию префектуры Исикава.

«Два новых случая смерти были подтверждены в городах Нанао и Сига», — говорится в сообщении.

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Накануне, 1 января, сообщалось о шести погибших в результате землетрясений.

В этот день в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако она была отменена. Также в этот день угрозу цунами объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.

Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за землетрясений в Японии ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января отменены.

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