Число погибших из-за землетрясений в Японии возросло до четырех

Не менее четырех человек погибли в японской префектуре Исикава в результате серии землетрясений. Об этом 1 января сообщило агентство Kyodo со ссылкой на местное правительство.

«По данным префектуры Исикава, мужчина и женщина в возрасте 50 лет погибли в городе Нанао, подросток мужского пола в городе Вадзима. Один мужчина в возрасте 70 лет умер в Хакуи», — говорится в публикации.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако она была отменена. Также в этот день угрозу цунами объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.

Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6.

Портал Nikkei со ссылкой на управление делами двора императора Нарухито сообщил, что из-за землетрясений в Японии ежегодные праздничные мероприятия у императорского дворца в Токио 1 и 2 января отменены.