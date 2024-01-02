Таиланд может повторить практику увеличенного безвизового режима

Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават 2 января заявил, что Бангкок может повторить практику увеличенного безвизового режима и в 2024 году, если результаты инициативы за этот сезон окажутся впечатляющими.

«Если результаты будут впечатляющими, то — конечно, почему нет?» — сказал он в интервью «РИА Новости».

Как отметил Вонгсинсават, власти Таиланда продлили безвизовое пребывание, поскольку хотят «собрать» у себя разного рода туристов, в том числе «цифровых кочевников», чтобы у них было больше времени изучить другие направления туризма и места.

Он подчеркнул, что Таиланд — это не только Пхукет, Самуи или Паттайя. Вонгсинсават предложил туристам посетить красоты северной части страны и культурные мероприятия.

Кроме того, посол указал, что Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за всплеска COVID-19, о котором сообщали в ВОЗ.

Ранее, 13 декабря, президент Кении Уильям Руто заявил, что республика намерена с января 2024 года отменить визовый режим для туристов из всех стран мира.