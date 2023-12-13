В Кении заявили о планах отменить визовый режим для туристов с 2024 года

Президент Кении Уильям Руто заявил, что республика намерена с января 2024 года отменить визовый режим для туристов из всех стран мира. Слова кенийского лидера 13 декабря передает газета The East African.

«Как президент этой необыкновенной страны я с большой радостью делаю историческое заявление о решении правительства Кении. С января 2024 года Кения станет безвизовой страной», — заявил Руто.

По его словам, для реализации данной инициативы республика разработала цифровую платформу, гарантирующую, что все прибывающие в Кению путешественники будут заранее идентифицированы.

Это означает, что всем туристам необходимо будет получить только электронное разрешение на поездку перед посещением страны. Этот шаг является частью процесса глобализации Кении, который должен будет стимулировать социально-экономическое развитие страны, уточняется в сообщении.

27 ноября департамент правительственной информации Шри-Ланки сообщил, что для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии вводится безвизовый режим с немедленным вступлением решения в силу до 31 марта следующего года.