Поток нелегальных мигрантов в Великобританию снизился на треть за год

Число нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш, в 2023 году составило 29,4 тыс., что почти на треть меньше показателей 2022 года. Об этом 1 января сообщила радиостанция LBC со ссылкой на британское правительство.

«[Премьер-министр Великобритании] Риши Сунак заявил, что он сэкономил налогоплательщикам миллионы, устранив очереди на предоставление убежища, — как выяснилось, количество небольших лодочных переправ в Ла-Манше сократилось на треть», — говорится в публикации.

Отмечается, что количество нелегалов, которые добираются до берегов Англии через Ла-Манш, постоянно росло в течение последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году незаконным морским путем воспользовались уже 8,4 тыс. человек, а в 2021 году их количество составило 28,5 тыс. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. По итогу всего за последние пять лет через Ла-Манш в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов. Всё это произошло вопреки обещаниям правящей консервативной партии оказать противодействие незаконной иммиграции.

По информации LBC, суммарно британские власти в 2023 году обработали более 112 тыс. прошений на получение убежища, из которых удовлетворены были 67% заявлений по сравнению с 76% заявлений годом ранее.

Как отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, ускорение процесса рассмотрения прошений об убежище дало Лондону возможность уменьшить расходы на предоставление временного жилья иммигрантам в отелях. На период рассмотрения заявок нелегалов, как правило, размещают в специальных миграционных центрах, однако их количества недостаточно.

«Я полон решимости положить конец бремени нелегальной миграции на британский народ», — привела радиостанция слова Сунака.

Ранее, 24 декабря, агентство Bloomberg написало, что близкое к рекордному число долгосрочных мигрантов прибыло в Великобританию в 2023 году, что стало проблемой для премьер-министра страны Риши Сунака, обещавшего сократить количество мигрантов.

27 августа газета The Times сообщила, что в Великобритании думали о том, чтобы выдавать нелегальным мигрантам браслеты слежения, чтобы сэкономить деньги на их содержании. Британские власти высказали предложение снабжать нелегального мигранта GPS-браслетом, чтобы иметь возможность всегда знать о его местонахождении, при этом не выделяя ему место проживания на период рассмотрения прошения на убежище.

До этого, 6 августа, в Великобритании решили увеличить штрафы для работодателей, нанимающих на работу нелегалов. Объем взысканий увеличили в три раза, до £60 тыс. ($76,4 тыс.).

Великобритания — не единственная европейская страна, столкнувшаяся с проблемами из-за наплыва мигрантов. В октябре 2023 года Bloomberg отмечало, что в Евросоюзе (ЕС) сильно взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, как передавало агентство, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.

В Европе в настоящее обсуждается принятие миграционного соглашения, основанного на концепции «обязательной солидарности». Согласно ей, страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими государствами Евросоюза. Однако данное соглашение вызывает недовольство многих стран.

Так, польское руководство 6 октября заявило, что Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Варшава предложила Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в стране нет социальной помощи для мигрантов.

Недовольство соглашением выразила и Ирландия. Ее премьер-министр Лео Варадкар в том же месяце отмечал, что новое соглашение ЕС может привести к тому, что Ирландия начнет платить деньги другим странам союза, вместо того чтобы добровольно принимать дополнительных мигрантов.