Мадуро выразил надежду на присоединение Венесуэлы к БРИКС в 2024 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 января выразил надежду на вступление страны в качестве полноправного члена в группу БРИКС на следующем саммите в 2024 году.

«На саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера. И я надеюсь, что на следующем саммите в России <...> Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена», — сказал он в интервью газете Le Monde diplomatique.

Мадуро отметил, что БРИКС является будущим человечества, а также подчеркнул экономический потенциал группы. Он обратил внимание на то, что Венесуэла «делает ставку на БРИКС как на часть нового мира, нового баланса, как на часть боливарианской геополитической концепции, мира баланса, мира равных».

Ранее, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации. Также Лавров добавил, что стороны также договорились о наращивании темпов и объемов взаимодействия, и подчеркнул, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Венесуэле в деле защиты их национального суверенитета.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.

До этого, 20 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН договорились укреплять торгово-инвестиционные связи двух стран.

19 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил о запуске в стране работы российской платежной системы «Мир». Позже президент южноамериканской страны Николас Мадуро прокомментировал это словами, что тем самым Венесуэла участвует в создании финансовой системы нового мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке десять стран.