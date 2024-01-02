Реклама
Прямой эфир
Экономика
Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года
Мир
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Спорт
«Ливерпуль» поборется с «Реалом» за Килиана Мбаппе
Армия
Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил минометный расчет ВСУ под Артемовском
Мир
Зеленский назвал изоляцию Крыма главной целью ВСУ в 2024 году
Мир
В Киеве объявлена воздушная тревога
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 13
Мир
На Западе рассказали о попытке Германии скрыть бунты немцев из-за Украины
Армия
Расчет миномета 2Б11 нанес огневое поражение десанту ВСУ на правом берегу Днепра
Армия
ВС РФ перехватили два дрона «Фурия» ВСУ на купянском направлении
Мир
Маск дал свой прогноз на 2024 год
Мир
ЦАХАЛ сообщила о планах вывести две бригады резервистов из Газы в течение недели
Мир
FT узнала о «потраченном впустую» $1 млрд на таблетки от COVID-19 в Европе
Мир
Минимум девять человек пострадали из-за возгорания поезда в Сан-Франциско
Армия
Экипажи ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Мадуро выразил надежду на присоединение Венесуэлы к БРИКС в 2024 году

Мадуро: Венесуэла планирует присоединиться к БРИКС во время саммита в России
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 1 января выразил надежду на вступление страны в качестве полноправного члена в группу БРИКС на следующем саммите в 2024 году.

«На саммите в Южной Африке Венесуэла была принята в качестве партнера. И я надеюсь, что на следующем саммите в России <...> Венесуэла присоединится к БРИКС+ в качестве постоянного члена», — сказал он в интервью газете Le Monde diplomatique.

Мадуро отметил, что БРИКС является будущим человечества, а также подчеркнул экономический потенциал группы. Он обратил внимание на то, что Венесуэла «делает ставку на БРИКС как на часть нового мира, нового баланса, как на часть боливарианской геополитической концепции, мира баланса, мира равных».

«Мы ждем председательства России в БРИКС для вступления в альянс»
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто — о сотрудничестве двух стран в военной сфере и санкциях США

Ранее, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Иваном Хиль Пинто заявил, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации. Также Лавров добавил, что стороны также договорились о наращивании темпов и объемов взаимодействия, и подчеркнул, что Россия и дальше будет оказывать поддержку Венесуэле в деле защиты их национального суверенитета.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.

До этого, 20 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хиль Пинто по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН договорились укреплять торгово-инвестиционные связи двух стран.

19 июня президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес заявил о запуске в стране работы российской платежной системы «Мир». Позже президент южноамериканской страны Николас Мадуро прокомментировал это словами, что тем самым Венесуэла участвует в создании финансовой системы нового мира.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке десять стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024