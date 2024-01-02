Военные ВС РФ рассказали о праздновании Нового года под Артемовском

Военнослужащие батальона имени Д.М. Карбышева ВС РФ рассказали корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о праздновании Нового года под Артемовском (украинское название — Бахмут).

Отмечается, что бойцы в укрытии наряжали елку в то время, как на улице шел обстрел и контрбатарейная борьба.

«Что смогли, то собрали помаленечку. Посидим, потихонечку и опять на подготовку», — рассказал боец батальона с позывным Флинт.

Как указал корреспондент, в зоне спецоперации нет телевизионного эфира и речи президента, поэтому 2024 год военнослужащие встречали по часам.

«Маму свою, супругу свою заранее поздравил. Потому что ты не знаешь, что может быть в этот день. Связи нет, идут обстрелы. Все понимают и знают, где я нахожусь», — поделился боец батальона имени Д.М. Карбышева с позывным Пересвет.

По словам корреспондента, после полуночи вновь начали работать орудия — кассетные снаряды, артиллерийские, трассера.

Ранее, 1 января, военные Вооруженных сил России поздравили россиян с наступившим 2024 годом. Военнослужащие пожелали счастья, благополучия и здоровья. Также они выразили благодарность народу России за помощь и поддержку.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что президент России Владимир Путин по телефону поздравил с наступающим Новым годом командующих группировками войск. Тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. В своем обращении глава оборонного ведомства заявил, что армия России в очередной раз показала свою непобедимость.

29 декабря военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) показали подготовку блиндажей к новогоднему празднику. Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма.

28 декабря военные повара на запорожском направлении СВО рассказали, как к Новому году готовят праздничное меню для военнослужащих. Также Минобороны всем бойцам в зоне спецоперации выдало специальные подарочные наборы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.