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Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости армии России

Шойгу в поздравлении с Новым годом: армия РФ показала свою непобедимость
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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 31 декабря поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. В своем обращении глава оборонного ведомства заявил, что армия России в очередной раз показала свою непобедимость.

«Уходящий год войдет в историю нашего Отечества новыми страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости российских военнослужащих. Наша армия в очередной раз показала свою непобедимость. Способность громить врага в любых условиях. Вопреки всем надеждам и помощи Запада», — сказано в обращении Шойгу, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

Министр указал, что все планы противника в 2023 году пошли прахом благодаря мужеству российских военных. Глава оборонного ведомства поблагодарил солдат за стойкость и героизм, которые они проявили на поле боя.

«Наши боевые товарищи, отдавшие жизни за свободу и независимость Родины, — все герои. Они всегда будут жить в наших сердцах. Помощь семьям российских военнослужащих останется безусловным приоритетом нашей работы сейчас и в будущем», — отметил Шойгу.

Министр также поблагодарил волонтеров, руководителей и рабочих предприятий, инженеров, предпринимателей, учащихся школ и вузов и всех неравнодушных за оказанную ими помощь бойцам, участвующим в спецоперации в Донбассе.

«В наступающем году хочу пожелать всем самого главного — крепкого здоровья, семейного благополучия, сильного духа и скорейшей победы!» — заключил глава Минобороны.

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Ранее в этот день жители Камчатки и Чукотки, у которых наступил Новый год в 15:00 мск, увидели обращение президента РФ Владимира Путина из Кремля с традиционным поздравлением. Глава государства отметил, что в 2023 году страна твердо отстояла свои интересы и безопасность. Он уточнил, что РФ предстоит идти и вперед и созидать будущее. Путин поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе. Он назвал их героями и подчеркнул, что Россия гордиться ими и восхищается их мужеством.

Президент подчеркнул, что Новый год — это светлые надежды и искреннее желание порадовать близких и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.

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