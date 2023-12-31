Новый год по часовым поясам России: как самая большая страна встречает 2024-й

Россияне встречают Новый год в 11 разных часовых поясах. В то время, когда на Камчатке вовсю бьют куранты, москвичи только начинают подготовку праздничного стола. В этот раз Новый год наступает в ночь с воскресенья на понедельник и знаменует собой начало продолжительных выходных для россиян. Как встречает Новый год страна, разделенная на 11 часовых поясов, — в материале «Известий».

Новый год в России: история и традиции праздника

Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2024 году, ранее опубликованному Минтрудом, новогодние праздники начнутся в субботу, 30 декабря, и продлятся до понедельника, 8 января. Празднование Нового года пройдет с воскресенья (31 декабря) на понедельник (1 января). Кроме того, на время новогодних выходных приходится один из главных православных праздников — Рождество Христово: его отмечают в ночь на 7 января. Ввиду того, что праздничные дни совпадают с календарными выходными, суббота 6 января переносится на 10 мая 2024 года, а воскресенье 7 января переносится на вторник 31 декабря следующего года.

Россияне давно привыкли к тому, что Новый год отмечают одновременно с началом календарного года — с 31 декабря на 1 января, однако так было не всегда. В стародавние времена на Руси этот день встречали 1 марта в соответствии с днем святой Пасхи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В 1492 году при князе Иване III, объединителе русских земель, Новый год стал праздноваться 1 сентября. Дата была приурочена к победе византийского императора Константина Великого над римским императором Максенцием, враждебно относившимся к новой религии. Князь, митрополит, бояре и служилые люди шли на Соборную площадь Московского Кремля, где проводилась торжественная служба», — рассказал «Известиям» методист по истории Домашней школы «ИнтернетУрок» Илья Стрекалов.

При этом и до, и после 1492 года летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от сотворения мира в соответствии с византийскими обычаями (а Византия долгие годы до своего падения считалась покровительницей Руси).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Значительные изменения в систему празднования Нового года ввел царь-реформатор Петр Первый. Незадолго до 1700 года он издал указ о новом летоисчислении и праздновании Нового года с 1 января. В честь Нового года впервые стали пускать салюты, ставить елки и украшать улицы. Первыми елочными украшениями были христианские символы: ангелы и звезды. Стеклянные шарики появились только на пороге XX столетия.

Согласно восточному календарю, Новый год наступит только 10 февраля 2024 года: в этот день Зеленый Деревянный Дракон сменит Черного Водяного Кролика.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Часовые пояса России: встреча Нового года – 2024

Россия — единственная страна в мире, где можно встретить Новый год 11 раз, по количеству часовых поясов.

— в 15:00 по московскому времени Новый год приходит на Камчатку;

— в 16:00 — в Магаданскую область и Южно-Сахалинск;

— в 17:00 — на Дальний Восток (во Владивосток, в Хабаровск и Уссурийск);

— в 18:00 — в Читу, Благовещенск, Забайкалье, Амурскую область и Якутию;

— в 19:00 — в Иркутск, Бурятию (в Улан-Удэ);

— в 20:00 — в Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую, Томскую и Новосибирскую области, в Туву;

— в 21:00 — в Омскую область;

— в 22:00 — в Челябинск, Тюмень, Пермь, Башкирию и Свердловскую область (в Екатеринбург);

— в 23:00 — в Удмуртию, Татарстан (в Казань), Ульяновск, Самару и Тольятти;

— в 24:00 — в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край;

— в 01:00 — в Калининградскую область.

Таким образом, жители Камчатки встречают Новый год раньше других регионов. Отметим, что самой восточной территорией России считается остров Ратманова. Интересно, что всего в четырех километрах от него находится американский остров Крузенштерна, где в это время вечер 31 декабря еще только наступает. В народе острова прозвали Завтра и Вчера.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Поздравления с Новым годом – 2024 в России

Жители России, разбросанные по разным городам со своими родственниками и друзьями, уже привыкли поздравлять всех согласно часовому поясу проживания . При этом часто люди, встретившие Новый год раньше, дожидаются его наступления в соответствии с часовым поясом поздравивших ранее и поздравляют в ответ.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар