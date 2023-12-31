Новый год по часовым поясам России: как самая большая страна встречает 2024-й
Россияне встречают Новый год в 11 разных часовых поясах. В то время, когда на Камчатке вовсю бьют куранты, москвичи только начинают подготовку праздничного стола. В этот раз Новый год наступает в ночь с воскресенья на понедельник и знаменует собой начало продолжительных выходных для россиян. Как встречает Новый год страна, разделенная на 11 часовых поясов, — в материале «Известий».
Новый год в России: история и традиции праздника
Согласно постановлению о переносе выходных дней в 2024 году, ранее опубликованному Минтрудом, новогодние праздники начнутся в субботу, 30 декабря, и продлятся до понедельника, 8 января. Празднование Нового года пройдет с воскресенья (31 декабря) на понедельник (1 января). Кроме того, на время новогодних выходных приходится один из главных православных праздников — Рождество Христово: его отмечают в ночь на 7 января. Ввиду того, что праздничные дни совпадают с календарными выходными, суббота 6 января переносится на 10 мая 2024 года, а воскресенье 7 января переносится на вторник 31 декабря следующего года.
Россияне давно привыкли к тому, что Новый год отмечают одновременно с началом календарного года — с 31 декабря на 1 января, однако так было не всегда. В стародавние времена на Руси этот день встречали 1 марта в соответствии с днем святой Пасхи.
«В 1492 году при князе Иване III, объединителе русских земель, Новый год стал праздноваться 1 сентября. Дата была приурочена к победе византийского императора Константина Великого над римским императором Максенцием, враждебно относившимся к новой религии. Князь, митрополит, бояре и служилые люди шли на Соборную площадь Московского Кремля, где проводилась торжественная служба», — рассказал «Известиям» методист по истории Домашней школы «ИнтернетУрок» Илья Стрекалов.
При этом и до, и после 1492 года летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от сотворения мира в соответствии с византийскими обычаями (а Византия долгие годы до своего падения считалась покровительницей Руси).
Значительные изменения в систему празднования Нового года ввел царь-реформатор Петр Первый. Незадолго до 1700 года он издал указ о новом летоисчислении и праздновании Нового года с 1 января. В честь Нового года впервые стали пускать салюты, ставить елки и украшать улицы. Первыми елочными украшениями были христианские символы: ангелы и звезды. Стеклянные шарики появились только на пороге XX столетия.
Согласно восточному календарю, Новый год наступит только 10 февраля 2024 года: в этот день Зеленый Деревянный Дракон сменит Черного Водяного Кролика.
Часовые пояса России: встреча Нового года – 2024
Россия — единственная страна в мире, где можно встретить Новый год 11 раз, по количеству часовых поясов.
— в 15:00 по московскому времени Новый год приходит на Камчатку;
— в 16:00 — в Магаданскую область и Южно-Сахалинск;
— в 17:00 — на Дальний Восток (во Владивосток, в Хабаровск и Уссурийск);
— в 18:00 — в Читу, Благовещенск, Забайкалье, Амурскую область и Якутию;
— в 19:00 — в Иркутск, Бурятию (в Улан-Удэ);
— в 20:00 — в Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую, Томскую и Новосибирскую области, в Туву;
— в 21:00 — в Омскую область;
— в 22:00 — в Челябинск, Тюмень, Пермь, Башкирию и Свердловскую область (в Екатеринбург);
— в 23:00 — в Удмуртию, Татарстан (в Казань), Ульяновск, Самару и Тольятти;
— в 24:00 — в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край;
— в 01:00 — в Калининградскую область.
Таким образом, жители Камчатки встречают Новый год раньше других регионов. Отметим, что самой восточной территорией России считается остров Ратманова. Интересно, что всего в четырех километрах от него находится американский остров Крузенштерна, где в это время вечер 31 декабря еще только наступает. В народе острова прозвали Завтра и Вчера.
Поздравления с Новым годом – 2024 в России
Жители России, разбросанные по разным городам со своими родственниками и друзьями, уже привыкли поздравлять всех согласно часовому поясу проживания. При этом часто люди, встретившие Новый год раньше, дожидаются его наступления в соответствии с часовым поясом поздравивших ранее и поздравляют в ответ.
Нередки случаи, когда пассажиры рейсов, направляющихся из Камчатки в Москву, отмечают Новый год в полете не единожды. Перелет от Камчатки до столицы России занимает не менее восьми часов, за это время можно отметить камчатский, магаданский, дальневосточный Новый год и другие, в зависимости от итоговой продолжительности полета, в некоторых случаях есть вероятность успеть охватить до 10 часовых поясов. В первой части российского фильма «Елки» главная героиня не успевала загадать желание под бой курантов, поэтому была вынуждена своими силами добираться до разных поясов, чтобы загадать заветное желание. Подобно героине фильма, любой житель России при должном планировании своего времени может встретить Новый год не единожды.