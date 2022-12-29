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Историк раскрыл историю и культурное значение Нового года в России

Историк Стрекалов рассказал об истории и культурном значении Нового года в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новый год является, пожалуй, одним из самых любимых россиянами праздников, с которым связано множество знакомым нам с детства традиций. Его историю и культурное значение в беседе с «Известиями» раскрыл кандидат исторических наук, методист по истории Домашней школы «ИнтернетУрок» Илья Стрекалов.

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Как отметил специалист, россияне привыкли, что Новый год празднуется 31 декабря, то есть с окончанием календарного года, однако в стародавние времена на Руси это было не так. В древние времена русские люди встречали Новый год 1 марта — он был приурочен ко дню святой Пасхи, после того как Русь приняла христианство в конце X века.

«В 1492 году при князе Иване III, объединителе русских земель, Новый год стал праздноваться 1 сентября. Дата была приурочена к победе византийского императора Константина Великого над римским императором Максенцием, враждебно относившегося к новой религии. Князь, митрополит, бояре и служилые люди шли на Соборную площадь Московского Кремля, где проводилась торжественная служба», — рассказал он.

При этом, по словам историка, и до, и после 1492 года летоисчисление велось вовсе не от Рождества Христова, что сегодня привычно для нас, а от сотворения мира, как это было принято в Византии — стране – покровительнице Руси, связанной с ней и торговлей, и войнами, и культурой.

«Кардинальные изменения в новогоднем празднике пришлись, что разумно предположить, на эпоху нашего царя-реформатора Петра Первого. Прямо накануне 1700 года он издал два указа — о новом летоисчислении и о праздновании Нового года. Петр предписал стрелять и выпускать «ракеты» «в знак веселия, друг друга поздравляя новым годом и столетним веком». В честь Нового года впервые стали пускать салюты, ставить и наряжать елки. Первыми елочными игрушками были христианские символы, ангелочки и звезды. Стеклянные шарики появились ближе к началу XX столетия», — продолжил Стрекалов.

Он уточнил, что в то время дворяне устраивали маскарады и балы, горожане посещали балаганные представления циркачей и артистов, простые люди катались на санках и с ледяных горок. К концу XIX века родилась традиция посылать друг другу теплые душевные рождественские открытки с пожеланиями.

«Но принятый в России юлианский календарь приводил к отставанию русского Нового года от европейского почти на две недели. Большевики, придя к власти, ликвидировали этот разрыв, перейдя на григорианское исчисление дней. Так мы получили «старый Новый год». Официально большого праздника 1 января не стало, ведь это считалось дореволюционным пережитком, и, более того, праздник едва не перенесли на 7 ноября — день Октябрьской революции. Но не стали», — отметил историк.

Новый год «возродился» лишь 1 января 1936 года — это было связано с инициативой устроить праздник для детей. С того же времени лидеры страны стали практиковать обращение к населению перед наступлением новогодних торжеств — сначала по радио, а затем, в 1970-е, и по телевидению. Россияне начали украшать елку красной звездой и электрическими гирляндами, а на стол стали подавать привычные нам салаты и мандарины. При этом 1 января стал выходным днем после Великой Отечественной войны, а первую неделю января сделали нерабочей и вовсе после распада СССР, уточнил эксперт.

«История Нового года в России свидетельствует о том, что наш современный новогодний праздник — это сплетение традиций и обычаев, установлений и узаконений, сложившихся столетиями в нашей стране. Возможно, именно этот праздник как никакой другой показывает причудливое соединение примет совершенно разных, казалось бы, исторических эпох в одном дне из жизни целого народа», — резюмировал Стрекалов.

Ранее в декабре россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь и какие цели ставят перед собой. Согласно результатам опроса, самым заветным желанием оказалось здоровье, для себя и близких его загадают 67% опрошенных. Еще 39% загадают быть счастливым в наступающем году, 36% признались, что их главным желанием будет отсутствие катаклизмов и катастроф в 2023 году.

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