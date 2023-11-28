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Новый, 2024 год по восточному календарю — когда наступит, как и в чем встречать

Новый, 2024 год по восточному календарю наступит 10 февраля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новый год в Азии наступает несколько позднее, чем в России. Это связано с расположением небесных светил — Луны и Солнца. Когда наступит новый, 2024 год по восточному календарю, как и в чем его встречать, рассказывают «Известия».

Новый, 2024 год по восточному календарю — когда начинается

По восточному календарю начало нового года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, которое выпадает на 22 декабря. В это время наступает самый короткий день и самая длинная ночь в году. В 2024 году новолуние после зимнего солнцестояния произойдет 10 февраля. Это и будет первый день праздника.

Причем в самом Китае, которому мы обязаны традицией отмечать Новый год еще раз, будут встречать не 2024-й, а 4721 год. Он продлится вплоть до 28 января следующего года.

Новый, 2024 год по восточному календарю — символ года

Каждый новый год символизирует в Китае одно из 12 зодиакальных животных, которое соответствует какой-либо из пяти стихий — вода, земля, металл, огонь или дерево. Повторяется такая комбинация только раз в 60 лет.

В 2024 году, согласно календарю, наступит год Дракона — единственного мифического существа в восточном гороскопе. В Китае Дракон является самым энергичным и могущественным знаком. Поэтому его так любят в Поднебесной. Чаще всего он изображается с головой верблюда, рогами оленя, глазами демона, шеей змеи, чешуей карпа и когтями орла. Его изображения прочно вошли в символику китайских императоров, а также присутствуют на одежде и в храмах.

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В наступающем году стихией этого зодиакального животного будет дерево, которое считается элементом роста, успеха и развития. А цветом года станет зеленый. Поэтому правильнее сказать, что наступающий год будет годом Зеленого Деревянного Дракона. Предыдущий аналогичный год был в 1964-м.

Новый, 2024 год по восточному календарю — что ожидать

Согласно астрологическому прогнозу, год Дракона будет благоприятен для представителей разных знаков зодиака. Положительный аспект усиливает влияние зеленого цвета, символизирующего спокойствие, гибкость и умение подстраиваться под любые обстоятельства.

В новом году может произойти масса любопытных и приятных событий — судьбоносные встречи, карьерный взлет, дорогие приобретения и незабываемые путешествия. Но лишь в том случае, если отнестись с должным уважением и не дразнить хозяина года. Тогда в жизни произойдет много хорошего.

Но стоит помнить, что Дракон может быть и очень опасным. Поэтому не нужно его дразнить и вступать в сомнительные аферы. Он этого точно не одобрит.

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Новый, 2024 год по восточному календарю — как и в чем встречать

Дракон — существо величественное, заметное, привлекающее к себе много внимания. Поэтому и обстановка на Новый год под его знаком должна быть обставлена по-особому. Лучше всего провести праздник в ресторане, клубе или в гостях. Впрочем, празднования дома тоже не возбраняются, если украсить стол и помещение соответствующим образом.

Разнообразить праздничный стол можно столовыми приборами и салфетками с изображением Дракона. Либо разместить его фигурку по центру, чтобы год был удачным. Также обязательно стоит поэкспериментировать с интерьером и внести в него восточные нотки. Например, обзавестись свечами, расшитыми подушками, деревцами бонсай или поставить на комод декоративное дерево с большими зелеными листьями.

Немаловажное значение имеет и праздничное меню. Угощение должно быть особенно щедрым и вкусным, а главное блюдо — мясным или рыбным. В него можно добавить немного «огненных» специй. Хорошо, если будут присутствовать салаты и десерты азиатской (китайской) кухни. Из алкоголя предпочтение стоит отдать благородным напиткам — дорогим винам и шампанскому.

Одежду в год Зеленого Деревянного Дракона стоит надевать красного, зеленого, золотого, серебристого или серо-белого цветов. Именно в этих оттенках нужно встретить 2024 год по китайскому гороскопу. Чем насыщеннее и ярче будут цвета и аксессуары, тем лучше. Дракон любит роскошь и шик, поэтому ткани тоже должны быть благородные — шелк, атлас, бархат или шифон.

Ранее «Известия» рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в России.

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