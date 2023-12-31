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Путин заявил о твердом отстаивании РФ своих интересов в 2023 году

Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Президент РФ Владимир Путин 31 декабря обратился из Кремля с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, у которых наступил праздник в 15:00 мск.

В своем обращении глава государства отметил, что в 2023 году Россия твердо отстояла свои интересы и безопасность. Он уточнил, что стране предстоит идти и вперед и созидать будущее.

«В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание на то, что жители страны едины в помыслах, труде и бою. По его мнению, работа на общее благо сплотила граждан. Президент указал, что отличительными чертами россиян являются солидарность, милосердие и стойкость.

Также Путин поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе. Он назвал их героями и подчеркнул, что страна гордиться ими и восхищается их мужеством.

«Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил глава государства.

Президент также указал на то, что страна может решать самые сложные задачи и никогда не отступает. По его словам, нет такой силы, которая способна разобщить народ и остановить его развитие.

«Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России», — добавил Путин.

Российский лидер заключил, что Новый год — это светлые надежды и искреннее желание порадовать близких и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.

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Раньше всех праздник встречают жители Камчатки

Жители восточных регионов РФ с 15:00 мск уже начали встречать Новый год. Первым праздник приходит на самые восточные российские земли – остров Ратманова или Большой Диомид в Беринговом проливе. Через час, в 16:00 мск, Новый год наступит в Магаданской и Сахалинской областях.

Последними Новый год встретят жители Калининградской области, они поднимут бокалы, когда в Москве уже будет 01:00 1 января.

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