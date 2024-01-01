Военные ВС РФ в зоне спецоперации поздравили россиян с Новым годом

Военные Вооруженных сил России поздравили россиян с наступившим 2024 годом. «Известия» 1 января публикуют видео с пожеланиями бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

Военнослужащие пожелали счастья, благополучия и здоровья. Также они выразили благодарность народу России за помощь и поддержку.

«А мирное небо над вашей головой будем защищать мы — артиллерия Воздушно-десантных войск», — сказал военнослужащий в костюме Деда Мороза.

Бойцы передали привет и поздравления своим близким и попросили меньше беспокоиться и верить в победу.

«Не переживайте за меня, у меня тут всё будет хорошо, я обязательно вернусь домой с победой», — обратился к своей семье один из военных.

Мужчины также поздравили своих братьев-сослуживцев и пообещали, что «победа обязательно будет за нами».

Ранее, 29 декабря, военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) показали подготовку блиндажей к новогоднему празднику. Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма.

28 декабря военные повара на запорожском направлении СВО рассказали, как к Новому году готовят праздничное меню для военнослужащих. Также Минобороны всем бойцам в зоне спецоперации выдало специальные подарочные наборы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.