Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом командующих группировками войск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск», — сказал он.

Песков пояснил, что речь идет про южное, центральное, западное, восточное, а также херсонское и запорожское направления. Глава государства поздравил всех командующих по телефону.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. В своем обращении глава оборонного ведомства заявил, что армия России в очередной раз показала свою непобедимость.

Ранее 31 декабря жители Камчатки и Чукотки, у которых наступил Новый год в 15:00 мск, увидели обращение президента РФ Владимира Путина из Кремля с традиционным поздравлением. Глава государства отметил, что в 2023 году страна твердо отстояла свои интересы и безопасность. Он уточнил, что РФ предстоит идти вперед и созидать будущее. Путин поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе. Он назвал их героями и подчеркнул, что Россия гордится ими и восхищается их мужеством.

Президент подчеркнул, что Новый год — это светлые надежды и искреннее желание порадовать близких, и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.