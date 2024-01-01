Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом 1 января сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 16:28 мск на глубине 5 км в провинции Тунджели на востоке страны. Землетрясение произошло в 48 км к востоку от города Эрзинджан, население которого составляет 114 тыс. человек.

Ранее, 1 января, в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако позднее она была отменена.

В результате погибли по меньшей мере два человека. Также ранения получили семь человек в городах Хакуи и Сига, 15 — в префектуре Тояма, пять — в префектуре Фукуи и двое в префектуре Ниигата.

Среди прочего угрозу цунами также объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.