Два человека погибли в Японии в результате серии землетрясений

По крайней мере два человека погибли в Японии в результате серии мощных землетрясений. Об этом 1 января сообщил портал 47news со ссылкой на национальное полицейское агентство страны.

«По данным национального полицейского агентства, в городе Нанао префектуры Исикава у двух человек произошла остановка сердца. Предположительно, это произошло в результате землетрясения с максимальной сейсмической интенсивностью 7 баллов в префектуре Исикава», — говорится в сообщении.

В Японии под остановкой сердца может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Среди прочего портал также уточнил, что в общей сложности в результате землетрясения и вызванных им последствий ранения получили семь человек в городах Хакуи и Сига, 15 — в префектуре Тояма, пять — в префектуре Фукуи и двое в префектуре Ниигата.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако позднее она была отменена.

Среди прочего угрозу цунами также объявили на Сахалине. Сообщалось, что под влияние стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова. Позднее угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находке. Отмечалось, что высота волны составит 0,3 м.