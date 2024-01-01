Дело возбуждено по факту гибели пятилетней россиянки на Пхукете

По факту гибели пятилетней россиянки в результате столкновения туристического катера со скалой в районе острова Майтон на Пхукете возбуждено уголовное дело. Об этом 1 января сообщил СКР в своем Telegram-канале.

Дело возбуждено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности»).

Инцидент произошел 31 декабря. Сообщалось, что катер с семьей из четверых взрослых и троих детей на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. В результате происшествия погибла пятилетняя девочка, остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести.