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Погибшей при крушении катера на Пхукете россиянкой оказалась пятилетняя девочка

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Фото: static.thairath.co.th
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Пятилетняя россиянка погибла в результате столкновения катера со скалами на Пхукете. Об этом сообщили «Известиям» в генеральном консульстве России в Тайланде 31 декабря.

По словам собеседника издания, семья из четверых взрослых и троих детей приехала на отдых в Тайланд. Россияне были на частной катерной прогулке, когда произошло крушение.

При столкновении катера со скалами пострадали все четверо взрослых и трое детей. У всех травмы различной степени тяжести, одна из девочек погибла. Отец и мать получили более серьезные травмы: у отца повреждено легкое, у матери внутренние травмы и переломы. У одного из детей ушибы, а у другого черепно-мозговая травма.

Кроме этого на катере также находились капитан и еще одна китаянка.

Известно, что по данному случаю будет проводиться экспертиза. В первую очередь, будут выяснять, исправна ли была лодка, а также действия капитана. Уточняется, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

Также собеседник сообщил, что российские послы посетили всех пострадавших и держат ситуацию на контроле.

О крушении катера стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что из-за столкновения со скалами судна, которое направлялось с пирса Чалонг на остров Пхи-Пхи, погибла одна россиянка и пострадали еще шесть граждан РФ. Также уточнялось, что среди раненых есть несовершеннолетние. Тогда уточнялось, что всего на катере было девять человек, они все получили травмы.

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