Генконсул рассказал о состоянии пострадавших на Пхукете россиян

Россияне, пострадавшие на таиландском куророте Пхукет, находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщил генеральный консул РФ Владимир Соснов в воскресенье, 31 декабря.

Ранее в этот день сообщалось, что катер с семьей из четверых взрослых и троих детей на борту врезался в скалу у берега одного из ближайших к Пхукету островов. В результате погибла пятилетняя девочка, остальные пассажиры пострадали.

«Наши дипломаты посетили всех пострадавших, которым сейчас оказывают медицинскую помощь в больницах Пхукета. У россиян травмы различной степени тяжести — от тяжелых переломов конечностей и сильных ушибов с повреждением внутренних органов до менее тяжелых», — рассказал Соснов «РИА Новости».

Как сообщили ему врачи, для излечения тех граждан, которые получили тяжелые травмы, может понадобиться более месяца.

О крушении катера стало известно в воскресенье. Сообщалось, что судно, которое направлялось с пирса Чалонг на остров Пхи-Пхи, столкнулось со скалами. Как стало известно, в результате пострадали все находящиеся на борту.

Известно, что по данному случаю будет проводиться экспертиза. В первую очередь, будут выяснять, исправна ли была лодка, а также каковы были действия капитана. Уточняется, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.