Путин в новогоднем обращении: России предстоит идти вперед и созидать будущее

России предстоит созидать будущее и идти вперед, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к согражданам.

«Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее», — заявил президент.

Россиян объединяет судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит страна. В 2023 году граждане многое сделали, добавил он.

«Гордились общими достижениями, радовались успехам. И были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — подчеркнул Путин.

Он заключил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие России.

Первая трансляция новогоднего обращения с учетом часовых поясов была проведена 31 декабря 2017 года. С тех пор в каждом регионе поздравление проходит за несколько минут до полуночи по местному времени. После торжественной речи президента и боя курантов страна начнет отмечать приход 2024 года. Сахалинская область одной из первых встретила Новый год.