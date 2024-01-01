Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

В традиционном поздравительном обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин 31 декабря вспомнил ключевые моменты уходящего года и обозначил приоритеты на 2024-й, который объявлен в стране Годом семьи.

Говоря об уходящем годе, президент отметил общие достижения, успехи и твердость в отстаивании национальных интересов, свободы и безопасности, ценностей, которые были и остаются нерушимой опорой.

«И главное, что нас объединяло и объединяет, — это судьба Отечества. Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас», — сказал Путин.

Российский лидер выделил тот факт, что каждый житель страны в этот период ощущает личную ответственность и проявляет самые главные черты народа России — солидарность, милосердие, стойкость.

«Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», — продолжил президент, добавив, что российские бойцы чувствуют поддержку миллионов граждан России, всего народа страны.

В заключение поздравительного обращения Путин напомнил о том, как русский народ не раз доказывал способность решать самые сложные задачи, никогда не отступал, какая бы сила ни пыталась разобщить россиян или заставить забыть память и веру отцов.

«Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи. А настоящая большая семья — это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству. В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы — многонациональной народ России. Мы одна страна, одна большая семья», — сказал Путин.

Он заверил, что всей страной мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие граждан, станем еще сильнее — и это самый надежный залог будущего России.

Первая трансляция новогоднего обращения с учетом часовых поясов была проведена 31 декабря 2017 года. С тех пор в каждом регионе поздравление проходит за несколько минут до полуночи по местному времени. После торжественной речи президента и боя курантов страна начнет отмечать приход 2024 года.

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