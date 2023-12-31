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«Известия» показали, как Сахалинская область одной из первых встречает Новый год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сахалинская область одной из первых в стране встречает Новый год. Южно-Сахалинск уже украсили яркие декорации, елка и зимний городок. «Известия» показали, как отмечают праздник местные жители.

В этот раз в столице области не стали организовывать массовые мероприятия и праздничные салюты. Тем не менее многие городские локации украсили иллюминацией и арт-объектами, которые сами по себе стали местом притяжения жителей и гостей Южно-Сахалинска. Украшениями города стали фигуры птиц, снеговиков и елок, которые ярко подсвечиваются.

На площади перед международным театральным центром, прямо в чаше фонтана, установили светящийся сказочный замок. А прямо напротив, перед домом правительства Сахалинской области, установили главную островную елку — искусственное дерево высотой около 20 м украшено сине-белыми световыми фигурами. Кроме того, в Южно-Сахалинске обустроили множество зимних городков и горок, на которых играют дети.

Также в городе установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, с которыми фотографируются гости и местные жители.

В новогоднюю ночь общественный транспорт в городе будет работать допоздна, чтобы все желающие имели возможность побывать на основных площадках.

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