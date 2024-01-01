Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Днепр»

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Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье
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Посол РФ в Венгрии назвал последствия евроинтеграции Украины
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Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу и до –13 градусов в Москве 1 января
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GT заявила о попытке поглощения РФ странами Запада через украинский конфликт
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На Украине рассказали о вручении уклонистам повесток на блокпостах
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Макрон объявил об открытии Нотр-Дама 8 декабря 2024 года
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Пьер Ришар извинился за подпись под петицией в поддержку Депардье
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В Норвегии решили временно вооружить полицейских из-за угрозы антисемитизма
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В турецкой провинции Хаккяри произошли три землетрясения

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