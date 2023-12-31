Запад понимает, что Россия не ответит ударом по мирным жителям на обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода, при котором погибли и пострадали гражданские лица. Об этом 31 декабря заявил бывший офицер полиции США и журналист Джон Дуган в беседе с «Известиями».

«Запад знает, что Россия не станет отвечать ударом по мирным жителям. И, несмотря на это, западные СМИ будут продолжать лгать и передергивать факты», — сказал он.

По словам Дугана, удар ВСУ по Белгороду — это провокация. Он отметил, что обстрел города и гибель мирных жителей не будет встречен ответными действиями с российской стороны.

«Это абсолютно точно провокация. Дело в том, что Россия и российское руководство не собираются просто так нападать на мирных жителей. Они не делали этого ни разу за время <конфликта>. Они наносят удары по военной инфраструктуре, военным складам, военному оружию», — подчеркнул экс-офицер полиции США.

Дуган отметил, что Запад «бессовестно закрывает глаза» на преступления киевского режима, отреагировав на атаку ВСУ по Белгороду в попытках «обелить своих союзников».

«Россия не может концентрироваться на этом. Россия должна просто придерживаться курса и делать то, что они задумали, игнорируя западную риторику», — заключил Дуган.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 из них погибли. Среди жертв есть дети.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, заявили в Минобороны.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.