Мурашко рассказал о состоянии доставленных в Москву пациентов из Белгорода
Пострадавшие при украинском ударе по Белгороду, эвакуированные в Москву, хорошо перенесли полет, ухудшения их состояния нет. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье, 31 декабря.
Ранее в этот день медицинский спецборт с пострадавшими прибыл в российскую столицу. В полете их сопровождали бригады врачей. Как отмечалось, всего на борту было 25 раненых, из них шесть детей.
«Перелет прошел хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное», — заявил Мурашко.
Он добавил, что в Белгороде под присмотром специалистов остаются двое нетранспортабельных пациента.
«Оставили специалистов, которые продолжают курировать, наблюдать пациентов нетранспортабельных, двоих. И оставили работать специалистов — психиатров, психотерапевтов для оказания помощи семьям пострадавших», — указал глава Минздрава России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, пострадало свыше 100 жителей.
По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В тот же день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.