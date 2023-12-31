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Террор под Новый год

Проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович — о том, почему киевскому режиму приходится переходить новые «красные линии» и чего ждать от России
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Кровавый акт терроризма в Белгороде, организованный украинским режимом, не может не вызывать сильнейших эмоций. Нанося неизбирательный удар кассетными боеприпасами по мирному городу, убивая невинных детей в преддверии Нового года, Киев посылает нашей стране отчетливый сигнал. Несмотря на крайне слабые позиции на линии фронта и провал контрнаступления, обернувшийся позором международного масштаба, Незалежная планирует и дальше, принося в жертву не только своих граждан, но и рядовых россиян, цепляться за возможность получать западную помощь.

Здесь есть и циничный, прагматический расчет — проект «Зеленский» сегодня держится на плаву исключительно за счет способности перераспределять американо-европейские транши, перекладывая часть средств в карман локальных олигархов и не давая зомбированному русофобской пропагандой населению окончательно скатиться в нищету. Стоит внешним источникам финансирования иссякнуть, как дни этих авантюристов и преступников и в политике, и, вероятно, на свободе, будут сочтены. Поэтому ставка на войну до последнего украинца остается для них единственным шансом продлить свою давно продолжающуюся агонию. Обращение к методам Шамиля Басаева (в свое время близкого друга и соратника украинских неонацистов) остается логичным продолжением выбранной стратегии.

Казалось бы, Запад должен остудить пыл своих подопечных — в конце концов, в условиях нарастающих противоречий в Европе и достигшей пика в американском конгрессе конфронтации по украинскому вопросу США и ЕС заинтересованы в том, чтобы застопорившаяся кампания гибридной войны против Москвы на этом направлении была приостановлена. Но не всё так просто. В последние дни в западной прессе начали синхронно появляться намеки на то, что Украине пора объявить о достижении неких стратегических целей — проще говоря, провозгласить победу, сделав хорошую мину при плохой игре. Другое дело, что для администрации Байдена и правительства британских консерваторов, стоявших у истоков кризиса и вложивших в него весь свой политический капитал, в развитии событий есть и существенное электоральное измерение. Накануне выборов в обеих странах избиратели зададутся логичным вопросом — а стоила ли игра свеч? На что были потрачены сотни миллиардов, отправленные в топку украинского конфликта? Дабы заглушить эти критические голоса, киевским подопечным Лондона и Вашингтона приходится демонстрировать своим хозяевам готовность переходить новые «красные линии». Приблизительно так действуют террористы всех мастей — отправляя своим спонсорам и выкладывая в открытый доступ видео очередных зверств, они, как правило, лишь доказывают, что «честно» отработали донорские вложения.

Разумеется, российское руководство прекрасно понимает, с чем столкнулось на нынешнем этапе конфликта. Именно поэтому Москва будет последовательно стремиться к достижению целей специальной военной операции, ведь лишь в этом случае исходящая от захвативших власть на Украине экстремистов экзистенциальная угроза для нашего государства будет ликвидирована. Только решение соответствующих задач может лежать в основе содержательных переговоров по урегулированию кризиса. И можно не сомневаться — в 2024 году мы максимально приблизимся к достижению победного результата.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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