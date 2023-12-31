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Курский губернатор призвал жителей встречать Новый год дома

Старовойт: учитывая неспокойную обстановку, призываю жителей остаться дома
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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На фоне недавних ударов ВСУ по Белгороду в новогодние праздники лучше остаться дома и провести время с родными и близкими. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале 31 декабря.

«Учитывая неспокойную обстановку, призываю вас остаться дома и провести время с родными и близкими. Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе — это и наше горе сейчас», — сообщил губернатор.

Старовойт от всех жителей Курской области выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрелов.

Губернатор поблагодарил за службу Минобороны, пограничников и органы правопорядка региона за круглосуточное обеспечение безопасности местных жителей, в том числе в приграничных районах.

«В преддверии наступления Нового года напоминаю о сохранении «желтого» уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования на территории нашего региона. В связи с этим действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников», — напомнил глава региона.

Администрация и правительство Курской области в предстоящие дни работают в круглосуточном режиме. Коммунальные службы и органы здравоохранения переведены на усиленный режим работы, увеличено количество дежурных бригад, сообщил глава региона.

«Рассчитываю на понимание курянами текущей ситуации и вашу поддержку, земляки», — подытожил губернатор.

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31 декабря жители Белгорода начали нести цветы и свечи в центр города в память о жертвах обстрела ВСУ. Мемориал образовался на месте, где люди прятались от обстрела Вооруженных сил Украины, недалеко от Вечного огня и памятника павшим советским воинам на Свято-Троицком бульваре, 1. Помимо цветов некоторые жители приносят туда игрушки, поскольку среди погибших есть и дети. В это же время жители Москвы приносят цветы к столичному представительству Белгородской области.

В этот же день стало известно, что число погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Гладков. Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

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