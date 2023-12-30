Политолог Аверьянов назвал провал контрнаступления ВСУ причиной перехода к террору

Власти Украины перешли к террористическим методам, поскольку не смогли достичь успехов в зоне боевых действий. Киевский режим не может победить Вооруженные силы России, поэтому он отыгрывается на мирных жителях, назвал причину атаки на Белгород в беседе с «Известиями» 30 декабря политолог, эксперт по Восточной Европе Кирилл Аверьянов.

«Я допускаю, что такое решение [украинский президент Владимир] Зеленский мог принять без согласования со своим западными партнерами исходя из своего безумия. В то же время нельзя исключать, что такое согласование было. Этот вопрос требует тщательного прояснения с российской стороны», — отметил он.

Аверьянов подчеркнул, что случившиеся подводит всех к «очень опасной черте», которую важно не перешагнуть. Но с другой стороны, важно понятными для Киева методами объяснить, что такое незаконное ведение боевых действий неприемлемо и будет жестко пресекаться, подытожил эксперт.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной в субботу, 30 декабря, атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Политолог Олег Матвейчев указал на террористическую тактику киевских властей, заявив, что «эти подлые люди стремятся вместо праздника сделать трагедию».

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В городе действует единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным, погибли 18 человек, 111 человек ранены. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».