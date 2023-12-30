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Четверо детей находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Львова-Белова: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Всего ранены 17 детей, сообщила в субботу, 30 декабря, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она назвала обстрел страшной трагедией.

«Страшная трагедия в Белгороде. Нахожусь на связи с профильными ведомствами», — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в областной больнице, куда привезли пострадавших детей, в настоящее время работает уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых.

Кроме того, Львова-Белова принесла свои соболезную близким погибших, а также всем пострадавшим.

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Главное

Об обстреле со стороны ВСУ, который пришелся по центру города, сообщил ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что попадание украинского снаряда было зафиксировано в жилом секторе. В городе оперативно запустили единую горячую линию по номеру «122» для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.

По последним данным МЧС РФ, в результате удара погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек получили ранения.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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