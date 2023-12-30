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В «Москвариуме» у косатки Наи родился детеныш весом 150 кг

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Фото: Москвариум
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В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» в российской столице у косатки Наи родился детеныш. Об этом сообщается на сайте «Москвариума» в субботу, 30 декабря. Отмечается, что длина детеныша составляет 2 м, он весит 250 кг.

Как рассказала главный ветеринарный врач «Москвариума» Ирина Суворова, роды проходили сложно.

«Мы десять часов вместе с Наей боролись за положительный исход родов и в конце уже начали терять надежду. Когда малышка появилась на свет и сделала первый вдох, мы поняли, что новогодние чудеса действительно случаются», — отметила она.

В настоящее время, по ее словам, специалисты продолжают наблюдение за Наей и новорожденной, поскольку в первые несколько недель мать и дочь находятся в зоне риска.

«Критично важно, чтобы Ная смогла восстановиться после сложных родов, наладила молочное кормление, а сам детеныш развивался без патологий и окреп», — сказала Суворова.

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В этот же день в Московском зоопарке рассказали о рекордном потомстве семейства капибар за год. Там сообщили, что 15 декабря в зоопарке появились на свет два детеныша капибары. Это уже третье потомство для их родителей Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей, они родились этим летом.

Ранее, 13 декабря, директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что родившаяся там летом маленькая панда встала на все четыре лапы. В настоящее время продолжается голосование за имя панды. Среди вариантов — Катюша (русское имя, хорошо известное в Китае), Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ» — «Москва»), Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и другие. Проголосовать можно на платформе «Активный гражданин».

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