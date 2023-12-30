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В Московском зоопарке рассказали о рекордном потомстве семейства капибар за год

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Фото: Пресс-служба Московского зоопарка
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Проживающие в Московском зоопарке капибары Кузьма и Малая вывели свое третье за год потомство, на этот раз у них родились двое детенышей. Об этом 30 декабря сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения.

«15 декабря в Московском зоопарке появились на свет два детеныша капибары. Это уже третье потомство для их родителей Кузьмы и Малой. Первый детеныш в прошлом году отправился в Екатеринбург, а еще трое сейчас живут вместе с семьей, они родились этим летом», — говорится в тексте.

Сообщение сопровождается кадрами, на которых детенышам четыре дня.

Отмечается, что беременность длилась пять месяцев, что является обычным для капибар временем. При этом кроме небольшого увеличения рациона от специалистов не потребовалось особенного вмешательства, поскольку животные очень самостоятельны в данном аспекте. Участие сотрудников зоопарка не потребовалось также во время родов.

После появления детенышей их осмотрел ветеринар. В учреждении добавили, что малыши родились здоровыми и в настоящий момент постоянно находятся с матерью. Увидеть капибар можно в их зимнем домике, если мать захочет их вывести, рассказали представители Московского зоопарка.

Как отмечается на сайте правительства Москвы, семейство капибар теперь стало рекордсменом по числу детенышей, а по итогам года претендует на звание главной многодетной семьи зоопарка.

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Ранее, 13 декабря, Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что родившаяся там летом маленькая панда встала на все четыре лапы. Достижения малышки Акулова показала тогда в своем Telegram-канале.

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