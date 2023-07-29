Популяция амурского тигра в России за десять лет выросла на 50% — с 500 до 750 особей, заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в интервью «Известиям». Для этого принимались специальные меры: борьба с браконьерами, которые убивали не только хищников, но и их добычу, а также искусственная подкормка животных в условиях неблагоприятной погоды. Помимо этого, специалист рассказал, что планируется предпринять для дальнейшего увеличения численности тигров и что делать, если хищник вышел к людям .

«Раньше органы внутренних дел преступления против животных не воспринимали»

— Какова численность тигров в России? Увеличилось ли число этих редких животных или, наоборот, уменьшилось?

— За десять лет численность амурских тигров отреагировала на те усилия, которые были направлены на сохранение вида. Так, с 2013 по 2023 год число особей увеличилось с 500 до 750. То есть за десять лет популяция амурских тигров в России выросла на 50%. Включая тигрят. В нашей стране никогда не станет слишком много тигров — популяция будет поддерживаться на определенном уровне .

Ареал тигра охватывает 14 стран — последняя в списке Северная Корея. Все предпосылки к тому, что там обитает тигр, есть, но научных данных по понятным причинам не имеется. Всего в мире насчитывается не менее 4,5 тыс. тигров. Страны-лидеры по количеству: Индия, Россия, Китай, Непал, Бутан и Бангладеш. Учет ведется через фотоловушки, которые умножаются на специальные коэффициенты .

Фото: Global Look Press/imago stock&people

Россия — лидер в мире по возможности возвращения хищников в дикую природу . Только у нас проводятся сложные операции по помощи при огнестрельных ранениях.

Отслеживают тигров с помощью специальных ошейников, данные с которых можно увидеть на ноутбуке в любой точке мира .

— Какие меры принимались для увеличения числа особей амурского тигра? Что планируется в дальнейшем?

— Первые меры были направлены на сохранение численности копытных животных. Это касается как пресечения браконьерства, так и искусственной подкормки копытных в условиях неблагоприятных погодных явлений . Дело в том, что иногда из-за глубокого снега они не могут добраться до побегов, и тогда приходится прибегать к таким мерам. Второе направление — борьба с направленным на самого тигра браконьерством .

Также изменилось отношение самих правоохранительных органов. Раньше органы внутренних дел преступления против животных не воспринимали: они плохо расследовались. Сейчас всё поменялось, появились и задержанные, и приговоры .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, были созданы новые заповедники и парки со специальным режимом охраны , что тоже послужило фактором для увеличения популяции.

— Где сейчас основное место обитания амурского тигра?

— За последние десять лет нам удалось восстановить прежнее место обитания тигра. В частности, в Еврейском автономном округе , а также в прошлом году стало известно, что тигры закрепились и в Амурской области .

«Порядка 100 тигров погибает каждый год»

— Какие еще новые данные удалось получить в ходе сплошного учета тигра? Может быть, специалисты заметили новые повадки или переселение в нетипичные для тигров территории?

— Зимой 2021–2022 годов был проведен учет. Он был самым технологичным: использовалось много нового оборудования, изменился метод анализа — он был проведен с использованием искусственного интеллекта . Были доказаны очевидные вещи.

Например, что численность кабана сократилась в 2,5 раза . Нам было важно понять, как тигр отреагирует на изменение количества кабана. Появился тигр в северо-западной части Приморского края, где до этого десять лет его не встречали.

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— Какие меры предпринимаются для отслеживания незаконной охоты на амурского тигра? Хватает ли сегодня кадров для работы с тиграми и противостояния браконьерам?

— Браконьерство — явление социальное — это нарушение закона. Есть категория преступников, которые занимаются незаконной добычей копытных и в редких случаях самого амурского тигра и других краснокнижных животных . Высокая техническая оснащенность помогает вскрывать не только случаи бытового браконьерства, когда обычные люди пытаются заработать на тигре, а целые организованные преступные группировки .

По данным на 2013 год, порядка 50–70 тигров убивались людьми. Теперь же этот показатель снизился до 10–20 особей. При этом стоит понимать, что у амурского тигра высокая естественная смертность . Так, около 15–18% погибают ежегодно от болезней, травм и нехватки еды. Случаи каннибализма у тигров — нормальное явление . При этих факторах порядка 100 тигров погибает каждый год.

Что касается кадров, то ситуация с ними в сфере охраны природы — острая. Это связано с тем, что в 1990-е годы профессия биолога и эколога была не очень популярна . Поэтому последние пять лет мы активно работаем со студентами, уделяем время воспитанию нового поколения.

«Тигр — миролюбивое животное, но может напасть, когда ранен»

— Стратегия сохранения амурского тигра в РФ определяла все меры по сохранению тигра и его кормовой базы до 2022 года. Что планируется делать дальше?

— Первая стратегия по сохранению в 1996 году была принята именно в отношении амурского тигра. В 2010-м вышла ее вторая редакция. Сейчас готовится уже третья — она будет учитывать новые угрозы. В частности, жертвы среди тигров от американской чумы свиней, которая поразила кабанов, — есть подтверждения, что хищники заболевали сами.

Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Bernd Zoller

Кроме того, мы уже понимаем планы по освоению и развитию региона, где обитает популяция тигров. Поэтому нужно будет учесть прокладывание автомагистралей и нефтепроводов, чтобы животные могли беспрепятственно передвигаться, не мешая дорожному движению .

Мы понимаем, что в ближайшие десять лет нужно уделить внимание экологическому воспитанию и просвещению людей, потому что из-за 1990-х годов мы получили поколение, которое никогда не было в лесу . Поэтому они не ценят природу и равнодушно к ней относятся.

— Бывают случаи, когда тигры выходят к людям. Как следует себя вести, чтобы не спровоцировать животное?

— Встретить тигра в лесу — крайне редкое явление. Важно понимать, что если тигр вышел в населенный пункт, значит, у него есть какие-то проблемы , которые создали люди. Об этом следует незамедлительно сообщить, чтобы специалисты могли принять меры .

Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Jürgen Kosten