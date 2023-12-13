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Детеныш панды из Московского зоопарка встал на четыре лапы

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Фото: Telegram/svetlanaakulova1
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Маленькая панда, которая родилась летом в Московском зоопарке, встала на четыре лапы. Достижения малышки 13 декабря показала в своем Telegram-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

«Всем доброго утра!!! Малышка уже стоит на четырех лапах. Ура!» — написала она.

В настоящее время продолжается голосование за имя панды. Среди вариантов — Катюша (русское имя, хорошо известное в Китае), Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ» — «Москва»), Мо Мо (от первого слога слова «Москва») и другие. Проголосовать можно на платформе «Активный гражданин».

Панда отправляется в Москву

Панда родилась в конце августа. В конце ноября у детеныша в возрасте трех месяцев прорезались первые два зуба, а спустя несколько дней, 1 декабря, он начал ползать по вольеру и теперь может добраться до своей мамы самостоятельно. 2 декабря детенышу подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука, так как малышка уже едва помещалась в корзинке и на весах.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

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