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Первые зубы появились у детеныша панды из Московского зоопарка

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Фото: Telegram/Moscowzoo_official
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Первые зубы появились у детеныша большой панды в Московском зоопарке. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада во вторник, 28 ноября.

«24 ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы — как раз согласно всем нормам роста и развития панд», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

У детеныша вылезли два нижних клыка, сообщает телеканал «Звезда».

«Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки», — приводит слова зоологов Life.Ru.

Молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев примерно до полугода, а к полутора годам их сменят коренные, уточняет телеканал «360».

2 ноября гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что панда, которая родилась в Московском зоопарке, начала слышать и уже может видеть окружающие предметы, сообщается на сайте aif.ru. Малышку осмотрели специалисты, она находится в хорошем состоянии, продолжает расти и изучать окружающий мир.

Детеныш панды весом 150 г появился на свет 30 августа в столичном зоопарке от панд Жуи и Диндин. Спустя месяц специалисты определили пол детеныша, он оказался самкой.

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