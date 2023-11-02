Родившаяся в Московском зоопарке панда начала видеть и слышать

Панда, которая родилась в Московском зоопарке, начала слышать и уже может видеть окружающие предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, малышку осмотрели специалисты, она находится в хорошем состоянии, продолжает расти и изучать окружающий мир, отмечает сайт kp.ru.

«Она сегодня много лаяла на нас, пугала. Потому что начала слышать и начала видеть предметы, которые рядом», — приводит слова Акуловой агентство городских новостей «Москва».

6 октября детеныш панды открыл глаза, произошло это на 42-й день после рождения, пишет RT.

Детенышу панды из Московского зоопарка недавно исполнилось два месяца. Она стала лучше держать голову, а глазки раскрылись. Имя ей выберут на сотый день после рождения — уже в этом месяце, сообщает телеканал «360».

Детеныш панды весом 150 г появился на свет 30 августа в столичном зоопарке от панд Жуи и Диндин. Спустя месяц специалисты определили пол детеныша, он оказался самкой, отмечает телеканал «Звезда».