Маленькой панде из Московского зоопарка подарили новый манеж

Детенышу панды из Московского зоопарка подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале 2 декабря.

«Малышка уже едва помещается в корзинке и на весах. Зато новый манеж пришелся по размеру! Только посмотрите, какие милые простынки сшили зоологи для маленькой панды — получилось такое своеобразное царство морковок и бамбука», — написала она.

Малышке провели очередной осмотр, который показал, что она весит уже 6545 г. Длина тела детеныша составила 63 см, с хвостиком — 70,1 см. Кроме того, у панды прорезались шесть зубов: два на верхней челюсти, остальные — на нижней.

Также 2 декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды. Среди вариантов: Катюша — «русское имя, хорошо известное в Китае», Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ — Москва»), Мо Мо — от первого слога слова «Москва» и другие. Проголосовать можно на платформе «Активный гражданин».

Панда родилась в Московском зоопарке в конце августа. По словам столичного градоначальника, это очень редкое и уникальное событие.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

Позже, 28 ноября, стало известно, что у маленькой панды в возрасте трех месяцев прорезались первые два зуба — нижние клыки.

Спустя несколько дней, 1 декабря, детеныш начал ползать по вольеру. Теперь маленькая панда может добраться до своей мамы самостоятельно.