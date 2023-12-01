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Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать

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Фото: Московский зоопарк
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Маленькая панда из Московского зоопарка начала ползать, она хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и двигается, отметила 1 декабря в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает. Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно. По словам зоологов, видно, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед», — написала она.

По ее словам, в вольере специально было подготовлено теплое покрытие пола.

«Это специальный наливной пол, экологичный, легко поддается дезинфекции и санитарной обработке. Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление», — пояснила Акулова.

Панда отправляется в Москву

Панда родилась в Московском зоопарке в конце августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это очень редкое и уникальное событие.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

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