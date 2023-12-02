Мэр Москвы объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды

Мэр Москвы Сергей Собянин с субботу, 2 декабря, объявил о начале голосования по выбору имени для детеныша панды в Московском зоопарке.

«В Московском зоопарке ровно 100 дней назад родилась панда. <…> Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на «Активном гражданине», — написал он в своем Telegram-канале.

На сайте своего личного блога Собянин перечислил варианты, которые были подобраны совместно с китайскими специалистами. Среди них Катюша — «русское имя, хорошо известное в Китае», Сяо Мо — Маленькая Мо (МО — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ – Москва»), Мо Мо – от первого слога слова «Москва» и другие.

Панда родилась в Московском зоопарке в конце августа. По словам Собянина, это очень редкое и уникальное событие.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

Ранее, 1 декабря, генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что маленькая панда начала ползать, она хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и двигается. По ее словам, в вольере специально было подготовлено теплое покрытие пола.