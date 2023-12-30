В Закарпатской области на западе Украины за сутки демонтировали два памятника советскому солдату. Об этом 29 декабря сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«В селе Заречево Перечинской общины в Закарпатье демонтировано изображение советского солдата», — говорится в заявлении.

Второй памятник был «исправлен» в селе Симерки той же общины. К сообщениям были прикреплены фото, на которых видно, что сами мемориалы остались, однако вся советская символика на них ликвидирована.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что на Украине в Ивано-Франковске с братских могил Красной армии демонтировали советскую символику. Помимо этого, доски с надписями о Героях Советского Союза также были демонтированы.

12 декабря сообщалось, что староста села Смыков во Львовской области на западе Украины не позволил снести памятник советскому солдату. Также 1 декабря стало известно, что жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам.

Перед этим, 22 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

13 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.