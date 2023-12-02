Жители двух сел на Украине отказались сносить советские памятники

Жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Жители сел говорят, что пусть стоят. <…> Фамилии оставили, только надпись «Погибли от рук украинских буржуазных националистов» замазали», — цитирует его «Страна.ua» в Telegram-канале.

Как указал Коретчук, на монументах истории есть фамилии тех, кто пал от рук Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У меня просто разрыв шаблонов. Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — возмутился директор музея.

22 сентября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

В мае украинские СМИ сообщали, что в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы. Концепция предусматривает создание курсов и разговорных клубов украинского языка в городских библиотеках Киева, открытие офиса языковой культуры, показ классики украинского кино и современных картин. Тогда же Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.