Староста села на западе Украины не позволил снести памятник советскому солдату. Об этом сообщило украинское издание Daily Lviv 12 декабря.

Памятник находится в селе Смыков во Львовской области. Его планировалось снести в рамках всеобщей декоммунизации, объявленной в стране. Однако староста населенного пункта Виталий Левицкий встал на защиту монумента.

«Техника приехала уничтожать человеческую память, память погибших за свою землю, за своих детей в борьбе с фашизмом», — высказался он.

Левицкий не подпустил к памятнику технику, которая прибыла для демонтажа.

Монумент пока не снесли, однако намерения администрации остались прежними. По информации издания, во Львовской области запланировано снести около 200 памятников советских времен. Большая их часть уже уничтожена.

Ранее, 1 декабря, стало известно, что жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам.

Перед этим, 22 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

13 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.