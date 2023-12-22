На Украине демонтировали советскую символику с братских могил

На Украине в Ивано-Франковске с братских могил Красной армии демонтировали советскую символику. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Согласно данным канала, с могил были убраны изображения советского солдата. Помимо этого, доски с надписями о Героях Советского Союза также были демонтированы.

«Также в Ивано-Франковске демонтирован и Вечный огонь в форме звезды возле железнодорожного вокзала», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 декабря, начались работы по демонтажу памятника красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу в Киеве. Перед сносом власти сняли с памятника охранный статус. Храниться монумент будет в киевском музее авиации.

Позднее, 12 декабря, сообщалось, что староста села Смыков во Львовской области на западе Украины не позволил снести памятник советскому солдату. Также 1 декабря стало известно, что жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам.

Перед этим, 22 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

13 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.