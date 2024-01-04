Рога и крылья: россияне скупали сувениры с драконами и живых рептилий

Продажи новогодних сувениров и игрушек в виде символа наступающего года увеличились в декабре 2023-го на 23% в денежном выражении, выяснили «Известия». Таким образом дракон оказался популярнее кролика, символизирующего уходящий год. На маркетплейсах россияне выбирали не только аксессуары в виде мифического существа, но и чай, сладости и елочные игрушки с его изображением. Интересовались люди не только сувенирными, но и живыми мини-драконами: желающие приобрести рептилию в декабре атаковали зоомагазины и заводчиков. Однако содержание таких питомцев требует внимания и значительных вложений, напомнили эксперты.

Какие сувениры с драконом наиболее популярны

Новогодние сувениры и игрушки в виде дракона — символа наступающего года — в декабре 2023-го покупали на 10% чаще, чем годом ранее — товары с кроликом, следует из данных аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (анализирует данные с более чем 1 млн онлайн-касс). В денежном выражении объем продаж увеличился на 23%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В среднем на подобные сувениры и игрушки россияне в декабре тратили 402 рубля. В топе продаж такой атрибутики, помимо драконов, оказались персонажи из сказок, фильмов, мультфильмов для детей.



— Продажи поддерживает более высокий спрос на новогодние товары, который в текущем сезоне выше уровня прошлого года на 10–15% по разным категориям, — пояснили аналитики «Чек Индекс».

Новогодние сувениры, декор и другие товары, по их данным, начали скупать еще во время ноябрьских распродаж. Это было особенно заметно в онлайн-сегменте, где штучные продажи в ноябре оказались выше на 35–40% год к году.

Пользователи «Яндекс Маркета» активно приобретали для детей шапки, маски, ободки и электрические светящиеся крылья символа наступающего года.

— В качестве сувениров наиболее популярными стали амулеты и талисманы с драконом, например, колокольчики, а также подарочное мыло и магниты, — рассказали «Известиям» в пресс-службе маркетплейса.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Набор деревянных новогодних магнитов с голографией «Символ года дракон 2024 год» возглавил топ покупок сувениров на Ozon.

— На втором месте новогодние открытки с драконами, на третьем — двусторонние наклейки на окна и стену, на четвертом — стеклянный елочный шар с символом года, — поделились в пресс-службе. — Пятерку замыкают подарочные коробки с изображением драконов.

На Wildberries россияне охотнее всего приобретали сладости и чай с символом года.

На маркетплейсе Flowwow также наиболее популярны были сладости с изображением дракона. Чаще всего символ года украшает шоколад и конфеты ручной работы, пряники и бенто-торты, сообщил главный менеджер по привлечению партнеров и аккаунтингу маркетплейса Алексей Белкин.



— Второй востребованной категорией стали игрушки. Наши клиенты активно приобретают как елочные украшения с драконами, так и мягкие игрушки ручной работы, — добавил он.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев



По его словам, многие продавцы на Flowwow в период праздников сами добавляют символ года в подарочные наборы чая, мыла или даже к небольшим цветочным композициям.

Шоколадные и янтарные

Спрос вырос не только на готовые сувениры с драконом, но и на услуги по их изготовлению, сообщил «Известиям» руководитель развития категории «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

— Интерес к мастерам, которые делают елочные игрушки, фигурки, статуэтки или мягкие игрушки в форме драконов или с их изображением, вырос в декабре в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на съедобные сувениры с драконами — почти в три раза, — рассказал он.

Предложение со стороны специалистов тоже зашкаливало. Количество объявлений с предложением изготовить сувениры с драконами на заказ выросло более чем в восемь раз по сравнению с прошлым декабрем, подсчитали в «Авито Услугах».

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Одним из самых популярных вариантов сувенира с драконом на заказ стало мыло ручной работы. Стоимость изделия составляла от 70 до 1000 рублей за штуку в зависимости от сложности, срочности и объема заказа.

— Некоторые мастера предлагали изготовить сувениры из дорогостоящих материалов, например из настоящего балтийского янтаря, — обратил внимание Александр Сёмочкин.

У кондитеров, по его словам, можно найти пряники и пирожные с изображениями драконов на заказ. Самыми необычными стали пирожные «Глаз дракона» от 500 рублей за штуку.

Завести почти дракона

Многие россияне в преддверии года Дракона решили обзавестись и миниатюрными животными: спрос на рептилий вырос, рассказали «Известиям» в зоомагазинах и заводчики. Однако к покупке такого питомца важно подойти ответственно, напомнили специалисты.

Владельцы ящериц должны создать целую маленькую страну для рептилии, рассказала «Известиям» начальник отдела экзотариума Ленинградского зоопарка Анна Богатурова. По ее словам, стартовый пакет для желающих завести себе такого питомца начинается от 10 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Надо понимать, что придется менять грунт, покупать корм. У ламп тоже есть срок годности, — напомнила она.

Многие в итоге не выдерживают такой ответственности. Ветеринар и руководитель приюта для диких животных Карен Далакян указал, что к ним постоянно обращаются с просьбой приютить животных.

— Очень много отказников, — пояснил он «Известиям». — К сожалению, не во всех городах есть клиники, которые занимаются лечением именно рептилий.

Некоторым рептилиям нужен и живой корм, поэтому в квартире придется разводить насекомых, предостерегли эксперты. По словам ветеринара Анастасии Фроловой, насекомым также нужна определенная температура и корм.