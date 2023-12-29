Адвокат заявил о прекращении уголовного дела в отношении блогера Чекалиной

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов блогера Валерии Чекалиной прекращено. Об этом 29 декабря сообщил «Известиям» ее адвокат Константин Третьяков.

«Да, я могу подтвердить уголовное дело в отношении Валерии Чекалиной и Артема Чекалина было прекращено. Вчера нас познакомили с постановлением о прекращении уголовного дела по налоговому преступлению. Расследование уголовного дела по легализации пока продолжается. Мы настроены на дальнейшую конструктивную работу», — рассказал адвокат.

Против Чекалиной и ее супруга были возбуждены два уголовных дела - одно об уклонении от уплаты налогов, второе - о легализации средств в особо крупном размере.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что с девушки были сняты все ограничения. До этого дня она с мужем находилась под запретами, введенными судом и ограничивавшими использование интернета и общение с другими лицами, за исключением близких родственников.

В тот же день в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) Лерчек появились две новые истории. На первой истории Чекалина подписала, что они «вернулись», а на второй поблагодарила подписчиков за репосты и поддержку.

О возбуждении уголовного дела против Чекалиной и ее мужа стало известно в марте. Их обвинили в неуплате налогов на сумму около 300 млн рублей. По данным следствия, Лерчек использовала упрощенную систему налогообложения, не соответствующую реальной сумме доходов семьи. Супругов обвинили в легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В сентябре ФНС оштрафовала Чекалину на 124 млн рублей за неуплату налогов. Позднее, в ноябре, ее адвокат заявил, что она и ее муж выплатили ФНС долг на сумму порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив долг перед ведомством.

При этом 22 декабря Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начала новую налоговую проверку деятельности Чекалиной за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями.