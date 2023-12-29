Ида Галич объяснила отказ от участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

Ида Галич рассказала, что телеведущая Анастасия Ивлеева приглашала ее на свою скандальную вечеринку, но блогер отказалась от участия в мероприятии по нескольким причинам.

«Я бы точно не пришла потому, что я работала», — сказала она 28 декабря на шоу «Есть вопросики» на YouTube.

Вторая причина, по словам Галич, заключается в отсутствии желания посещать вечеринку из-за натянутых отношений с Ивлеевой. Блогер сочла, что приглашением на вечеринку бывшая подруга хотела помириться с ней.

«Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп», — подчеркнула Галич.

«Голая» вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. В ночь на 22 декабря состоялась вторая вечеринка в этом же заведении.

21 декабря активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ-движения (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). 22 декабря в Роскомнадзоре заявили, что на некоторых фото- и видеозаписях с вечеринки Ивлеевой присутствуют признаки пропаганды ЛГБТ.

За участие в «почти голой» вечеринке извинились некоторые гости и сама Ивлеева. Но после того как скандальные фото с мероприятия попали в Сеть, у некоторых звезд начали отменять концерты.