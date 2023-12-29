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Глава Генштаба ВС РФ Герасимов вручил освободителям Марьинки госнаграды на передовой
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Снайперы ВС РФ поразили цель на дальности, втрое превышающей стандартную для СВД
Армия
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
Мир
У берегов Йемена эсминец США перехватил дрон и противокорабельную ракету
Мир
В ФРГ назвали возможность поддерживать Украину без Венгрии
Армия
Серийные образцы снайперской винтовки Чукавина поступили в подразделения ВС РФ
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Байден подтвердил гибель второго удерживаемого ХАМАС гражданина США
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Премьер Украины запросил срочную встречу со странами-донорами по финансированию
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WP назвала «прохладной» благодарность Киева Вашингтону за новую помощь
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В США сообщили о направлении солдат в Косово в рамках миссии НАТО
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Капитан Рябов с сослуживцами пресекли попытки атаки диверсантов ВСУ
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В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
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Мадуро приказал провести учения в ответ на прибытие корабля Британии к берегам Гайаны
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Посол РФ заявил о намерении руководства Аргентины сохранить диалог с Россией
Общество
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде 29 декабря

Украшение блиндажа

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