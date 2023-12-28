Эксперт спрогнозировал сроки снижения ставки Центробанком

Центральный банк (ЦБ) России вряд ли приступит к снижению ключевой ставки ранее второй половины 2024 года. Об этом в четверг, 28 декабря, заявил экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

По мнению эксперта, регулятор должен был начать повышение ставки весной 2023 года. Но теперь, по его словам, ЦБ, скорее всего, будет выжидать устойчивого снижения уровня инфляции, перед тем как перейти к смягчению денежно-кредитной политики. Помимо этого, Церазов отметил временной лаг эффекта повышения ставки в 3–6 кварталов. Высокие тарифы, импортозависимость и бюджетные расходы могут также тормозить снижение индекса потребительских цен (ИПЦ), добавил он.

«Я согласен с тем, что Банк России будет действовать предельно осторожно при снижении ключевой ставки, чтобы не спровоцировать новый виток инфляции», — поделился аналитик с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, сохранятся высокие инфляционные риски, которые связаны прежде всего с государственными расходами и внешними шоками. Экономист не исключил, что инфляция может ускориться в 2024 году на фоне высоких бюджетных расходов.

«Я не думаю, что санкционное давление на Россию будет нарастать, скорее Запад будет ужесточать контроль за соблюдением уже введенных мер», — подытожил Церазов.

Похожее мнение в интервью с «Известиями» выразил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков 25 декабря. Он оценил, что регулятор начнет постепенно снижать ставку со II квартала 2024 года. По его мнению, ЦБ не будет дальше ужесточать денежно-кредитную политику, потому что запас для укрепления нацвалюты уже создан. По прогнозу депутата, к осеннему периоду инфляция, скорее всего, приблизится к уровню 6%, тогда ключевая будет примерно 8%.

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ 15 декабря до 16% годовых стало пятым подряд. Ранее, 27 октября, совет директоров ЦБ РФ поднял ставку до 15%. До этого, с 15 сентября, показатель был на уровне 13% годовых, с 15 августа до середины сентября — 12%, с 21 июля до середины августа — 8,5% годовых. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

Кроме того, 15 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что отказываться от повышения ключевой ставки нельзя, так как иначе это навредит экономике. По ее словам, попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет «съедать сбережения и рост зарплат».